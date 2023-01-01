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Arçelik Ultra HD TV

Arçelik’in son teknolojiyle tasarladığı Ultra HD televizyonu A65-US-9498, görüntü kalitesi yüksek televizyon arayanların ihtiyaçlarına çözüm olacak. 4K çözünürlüğe sahip olan 65”- 165 Ekran Ultra HD TV’de görüntünün her karesinde fotoğraf keskinliğinden daha net görüntü elde ediliyor.

 Arçelik 4K televizyon, HD görüntüleri 8 milyon pixel ile Ultra HD olarak gösterebiliyor. Entegre Subwoofer teknolojisi ile ev sinema sistemi kalitesinde ultra sound performansı veren ürün, izle-kaydet özelliğine de sahip. Dropbox uygulaması ile dosya transferine gerek olmadan resim ve videolara erişim imkanı sunan Arçelik televizyon yeni arayüz tasarımı ve 800 HZ resim işleme hızı dikkat çekiyor.

 

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