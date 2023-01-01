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Artes Q812 tablet

Artes Q812, 2 GB RAM’e sahip ilk Android tabletlerden biri...



Artes Q812 tablet 8” IPS ekranı ve 4K video desteği sayesinde, boş vakitlerde dizi ve film keyfini en kaliteli şekilde sağlıyor. Artes Q812, 4 Çekirdek işlemci ve 8 Çekirdek ekran kartının gücü sayesinde en son mobil oyunlar için uygun. 9.6mm incelikte tablet, rahat taşınıyor. Artes Q812, 2 GB RAM’e sahip ilk Android tabletlerden biri olarak piyasaya sürüldü. 4400mAH bataryasıyla, Artes Q812 saatlerce aralıksız kullanılabiliyor. 16 GB standart hafıza, SD kart desteğiyle 32 GB’a kadar artırabiliyor.

 

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