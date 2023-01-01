Asus çerçevesiz ekran

ASUS: Çerçevesiz Designo MX279H ve MX239H AH-IPS ekranları





Yeni dijital çağın küresel lideri ASUS, 27 inç ve 23 inçlik MX279H ve MX239H ekranlarını piyasaya sürdü. Çerçevesiz tasarımlı ve 178 derece geniş açısıyla Gelişmiş Yüksek Performans Düzlem için Anahtarlamalı (AH-IPS) ekranlar olağanüstü görseller sunmakla kalmıyor, Bang & Olufsen ICEpower® ile güçlendirilmiş çift 3W stereo hoparlörler ve ASUS SonicMaster teknolojisiyle eşsiz bir işitsel kalite sağlıyor. En ince noktasında 14,5 mm olan MX239H ve 17,5 mm ile ondan biraz daha geniş olan MX279H ekranlarla ASUS Designo MX Serisi'nin ultra-ince profilleri göz dolduruyor.

