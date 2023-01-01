ASUS’tan İki Yeni Ürün

VivoPC ve Chromebox



ASUS Türkiye İş Geliştirme Müdürü Erkan Genç, alışılmış bilgisayarların aksine küçük boyutlarıyla yenilikçi PC deneyimi sunan iki yeni ürünü Chromebox ve VivoPC’yi tanıttı. Google web hizmetleriyle iş, eğitim ve ev kullanımı için geliştirilmiş binlerce Chrome Web Store uygulamasından oluşan dünyaya açılan bir kapı niteliğindeki ASUS Chromebox, günümüz bilgisayarlarının kullanım şekline göre tasarlanmış küçük boyutlu bir PC çözümü niteliğinde. VivoPC ise standart bir masaüstü bilgisayarın sunduğu tüm avantajları kompakt bir kutuya sığdıran, istenilirse evdeki televizyona veya bir monitöre bağlanıp kullanabilecek eksiksiz ve yenilikçi bir PC özelliği taşıyor.