Avea'dan iPhone 5

Avea'dan Apple'ın son akıllı telefonu iPhone 5





Teknolojinin en son trendlerini ve cihazlarını müşterileri ile buluşturan Avea, Apple'ın merakla beklenen son akıllı telefonu iPhone 5'i satışa sundu. Çarpıcı ve hızlı performansının yanısıra uzun batarya ömrü ile öne çıkan iPhone'ların en ince ve hafifi olan iPhone5, eşsiz 4 inç'lik retina ekranı, Apple tasarımlı A6 işlemcisi, ultra hızlı kablosuz teknolojisi ile yeniden tasarlandı. iPhone5 fotoğraf paylaşım galerisi, Facebook entegrasyonu, yeni harita uygulamaları ve PassBook gibi 200'ü aşkın yeni özelliğe sahip dünyanın en gelişmiş mobil operatör sistemiyle Türkiye'deki teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.