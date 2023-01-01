Canon EOS 70D

Yeni model üstün Canon görüntüleme ...





Canon, çift piksel CMOS AF teknolojisine sahip dünyanın ilk dijital SLR makinesi olan “Canon EOS 70D”’yi pazara sundu. Bu teknoloji, Full HD video çekiminde pürüzsüz ve doğru otomatik odaklanma (AF) ve Canlı Görünüm modunda çekim yaparken hızlı odaklama imkanı sağlıyor. Yeni model üstün Canon görüntüleme teknolojisini güçlü, yaratıcı ve kablosuz paylaşım özellikleriyle birleştiriyor. EOS 70D'de Canon tarafından tasarlanan ve üretilen yeni bir 20.2 MP APS-C CMOS sensör bulunuyor.