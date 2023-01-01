Canon, PIXMA E514

Canon Eurasia B2C Pazarlama Müdürü Saygın Süzen ürün tanımında...





Canon, baskı maliyetlerinde büyük tasarruflar getiren yeni Ekstra Baskı Özellikli yazıcısı PIXMA E514’ü piyasaya sürdü. Canon Eurasia B2C Pazarlama Müdürü Saygın Süzen ürün tanımında şöyle konuştu:

“En kaliteli baskıyı, en ekonomik şekilde sunan PIXMA E514, Canon Eurasia’nın öncülüğünde EMEA bölgesinde yalnızca, Türkiye, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan pazarlarında lanse edildi. Yüksek baskı alma ihtiyacı olan, kaliteden ödün vermek istemeyen ve aynı zamanda ekonomik olmak isteyenler bu yazıcı ile kendi sınıfındaki sayfa başı en düşük maliyet ile baskı alabilecekler.”