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Canon'dan imageRUNNER ADVANCE

Canon Avrupa, günümüzün iş zorluklarını daha akıllı çalışma yöntemleriyle çözmek amacıyla tasarlanan imageRUNNER ADVANCE platformunu genişleterek altı yeni çok işlevli A3 modeli (MFD) seriye eklediğini duyurdu.



Yeni imageRUNNER ADVANCE platformu, daha ileri düzeyde erişim kontrolü, kişiselleştirme ve verimlilik sağlıyor. Mobil ve bulut tabanlı bağlantı kurma imkânı da veriyor. Amaç; küçük ölçekli işletmelere, büyük işletmelere özgü yüksek güvenlik seviyesi, baskı maliyetinin etkin kontrolü ve güçlü belge basma araçları gibi avantajlar sunmak.

 

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