Canon’un 2 yenisi

Canon'un görüntü işleme ve lens tasarımında uzmanlığı 2 yeni ürünle daha tescillendi:





- DIGIC 6 görüntü işlemcisi.

- PowerShot G16.



DIGIC 6'nın gücü, kullanıcıların fotoğraflama seçeneklerini artırdığı gibi çok daha farklı zorlayıcı çekim koşulunda gözalıcı görüntüler çekmelerine imkan tanıyor.

PowerShot G16 modelinde, süper parlak f/1.8-2.8 orijinal Canon lensi bulunuyor. Bu lens, nanometre ölçeğinde özel ışık dalga boylarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmış. 5x optik zumuyla inanılmaz bir çok yönlülük sunuyor.