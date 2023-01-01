Canon’un 2 yenisi
Canon'un görüntü işleme ve lens tasarımında uzmanlığı 2 yeni ürünle daha tescillendi:
- DIGIC 6 görüntü işlemcisi.
- PowerShot G16.
DIGIC 6'nın gücü, kullanıcıların fotoğraflama seçeneklerini artırdığı gibi çok daha farklı zorlayıcı çekim koşulunda gözalıcı görüntüler çekmelerine imkan tanıyor.
PowerShot G16 modelinde, süper parlak f/1.8-2.8 orijinal Canon lensi bulunuyor. Bu lens, nanometre ölçeğinde özel ışık dalga boylarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmış. 5x optik zumuyla inanılmaz bir çok yönlülük sunuyor.