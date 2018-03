Casper’in, tablet modelleri VIA’da birleşti

7 inçlik modellerin fiyatları ...





Casper'ın tabletleri VIA Tablet 7 ve VIA Tablet 10 şeklinde isim aldı. VIA Tablet 7 serisi 7 inçlik ekranlara yer verirken çözünürlük de 1024x600 piksel. 1GB RAM, WiFi, 2MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler ortak. Casper VIA - 11A modelinde Cortex-A9 tabanlı tek çekirdekli Amlogic AML8726-M3 işlemci, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 360gr ağırlık, 3400mAh batarya bulunuyor. Casper VIA - 10Z modelinde Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli Amlogic AML8726-MX işlemci, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.1 işletim sistemi, 324gr ağırlık, 2600mAh batarya mevcut. Casper VIA - 11Z modelinde ise donanımı 10Z modeli ile aynı olmakla birlikte 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. 7 inçlik modellerin fiyatları 250TL-300TL arasında değişiyor.