Cazip fiyatıyla oyun tutkunları için tasarlandı

S900-E’yi satışa sundu





Mobee, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemini kullanan S900-E’yi satışa sundu. Ürün, 1.5 GHz hızına kadar çıkan işlemcisi ile kusursuz ve yüksek bir performans sergiliyor. İşlemci hızı ve hassas grafiği ile oyun meraklılarına hitap eden S900-E ile birlikte; Bluetooth klavyeli kılıf, dokunmatik kalem, HDMI, Ethernet, OTG ve USB kablo ile kulaklık, ev ve araç şarj aleti hediye olarak veriliyor. Kullanıcılar, cep telefonu ile çekilen fotoğrafları, Bluetooth sayesinde kolay bir şekilde tablete aktararak, Instagram uygulamasıyla sosyal medyada paylaşabiliyorlar.

