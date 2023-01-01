Command™ çerçeve askıları

3M’in Command™ askı ve bantları, çivi çakıp delik açmaya gerek kalmaksızın duvarlara resim, poster, çerçeve gibi evinize farklı hava katacak dekorasyon unsurlarını kolayca uygulamanızı sağlayan yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Çift taraflı yapışkanlı bantlar ile uygulanan 3M Command™ askılar, duvarlara zarar vermeden çıkarılabiliyor ve yedek bantları sayesinde çeşitli yüzeylerde defalarca kullanılabiliyor. Command™ Çerçeve Askıları’nın arkası ipli çerçeveler ve asma aparatlı çerçeveler için olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.