DataStar’dan ‘el yazısı’ mucizesi!
IRISNotes 2 Executive
DataStar’ın Türkiye piyasasına sunduğu ürünün adı; “IRISNotes 2 Executive.” Ürün, el yazısını bilgisayara aktarıyor. Türkçe desteği var. Ürün, dijital bir kalem ile herhangi bir kağıda yazılan yazı ya da çizimleri bilgisayara aktarıp (PC, Mac ya da iPhone, iPAD, iPOD) düzenlemeyi sağlıyor. Yazma ya da çizme işlemi, özel kalem ve kağıt tutucu şeklinde kullanılabilen USB alıcı ile herhangi bir kağıda (alıcı kağıdın üzerine ya da köşesine konularak) yapılıyor. Aynı anda yazılan ya da çizilen şey bilgisayara ya da iPAD/iPhone’a aktarılabildiği gibi bilgisayardan uzak olunduğunda belleğe alınan yazı ya da çizim, daha sonra bilgisayar ya da tablete (iPAD) USB kablo aracılığıyla aktarılıyor.
DataStar’ın Türkiye piyasasına sunduğu ürünün adı; “IRISNotes 2 Executive.” Ürün, el yazısını bilgisayara aktarıyor. Türkçe desteği var. Ürün, dijital bir kalem ile herhangi bir kağıda yazılan yazı ya da çizimleri bilgisayara aktarıp (PC, Mac ya da iPhone, iPAD, iPOD) düzenlemeyi sağlıyor. Yazma ya da çizme işlemi, özel kalem ve kağıt tutucu şeklinde kullanılabilen USB alıcı ile herhangi bir kağıda (alıcı kağıdın üzerine ya da köşesine konularak) yapılıyor. Aynı anda yazılan ya da çizilen şey bilgisayara ya da iPAD/iPhone’a aktarılabildiği gibi bilgisayardan uzak olunduğunda belleğe alınan yazı ya da çizim, daha sonra bilgisayar ya da tablete (iPAD) USB kablo aracılığıyla aktarılıyor.