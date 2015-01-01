Dell, 15 inç Mobil İş İstasyonu’nun yeni özelliklerini tanıttı

Dell Precision M3800 mobil iş istasyonu, 4K Ultra HD dokunmatik ekran, Thunderbolt™ 2 teknolojisini tanıttı.

Dell, Precision M3800'ün Ubuntu tabanlı geliştirici sürümüyle, geliştirici çözümleri serisini genişletmiş oldu. Yeni model, benzersiz bir taşınabilirlik ve geliştirilmiş özellikleri ile video editörleri, grafik tasarımcılar ve mühendisler gibi kullanıcılar için daha önce eşine rastlanmamış bir performans sağlıyor. Dell Kurumsal Son Kullanıcı Sistemleri Pazarlama Müdürü Burak Ereren; “Dünyanın en başarılı animasyon, kurgu ve görsel efekt sanatçılarının bazılarının çalışmalarının arkasında Dell iş istasyonlarının gücü var. Dell olarak, giderek kısalan süreler içinde giderek daha da yaratıcı işler ortaya koymak zorunluluğunun bu uzmanlar üzerinde yarattığı baskının farkındayız” dedi.