YENİ TEKNOLOJİ Haberleri Tümü

Dokunmatik dünyasının modası Casper

Casper, Nirvana Touch Ultrabook (CBT) Intelcore



Casper’in hafif ve ince tasarımlar, kadın ve erkek zevkine göre düşünülen renkler, performans ve göz alıcı dizaynı bir arada sunan dokunmatik ürünleri beğeni topluyor. Casper, Nirvana Touch Ultrabook (CBT) Intelcore i5 işlemci, Windows 8 işletim sistemi, 8 GB bellek kapasitesi, 500 GB SATA sabit disk ve 3 watt yüksek ses kalitesi ile kusursuz bir donanım sunuyor. Nirvana One PC (NAT) ise tüm teknolojisi 23,6” Full HD ekran içerisine yerleştirilmiş olarak kablo anarşisine son veriyor, Intel’in gelişmiş yeni  işlemcileri 3. Nesil Core i7 3770S ve Core i5 3450S’i seçeneğe bağlı olarak üzerinde barındırıyor.

 

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü