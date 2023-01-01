Dokunmatik dünyasının modası Casper

Casper, Nirvana Touch Ultrabook (CBT) Intelcore





Casper’in hafif ve ince tasarımlar, kadın ve erkek zevkine göre düşünülen renkler, performans ve göz alıcı dizaynı bir arada sunan dokunmatik ürünleri beğeni topluyor. Casper, Nirvana Touch Ultrabook (CBT) Intelcore i5 işlemci, Windows 8 işletim sistemi, 8 GB bellek kapasitesi, 500 GB SATA sabit disk ve 3 watt yüksek ses kalitesi ile kusursuz bir donanım sunuyor. Nirvana One PC (NAT) ise tüm teknolojisi 23,6” Full HD ekran içerisine yerleştirilmiş olarak kablo anarşisine son veriyor, Intel’in gelişmiş yeni işlemcileri 3. Nesil Core i7 3770S ve Core i5 3450S’i seçeneğe bağlı olarak üzerinde barındırıyor.