Dünyanın ilk fansız çalışan tableti

Panasonic’ten Toughpad FZ-M1

Panasonic Türkiye Kurumsal Mobil Çözümler Ülke Müdürü Ali Oktay Ortakaya, dünyanın ilk fansız çalışan, 7 inç ekran boyutu ve Windows 8.1 Pro işletim sistemine sahip, 4. nesil Intel® CoreTM i5 vProTM işlemcili tabletini Türkiye pazarına tanıttı. Toughpad FZ-M1 sayesinde kamu, acil servis, lojistik, demiryolu, enerji, perakende, denizcilik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çalışanlar yağmur, toz, düşme, çarpma ve su gibi etmenlerden etkilenmeyerek çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürebilecek. Panasonic Toughpad FZ-M1, tek elle kullanıma yatkınlığı, düşmelere, suya, toza ve sıcaklığa direnciyle dikkat çekiyor.