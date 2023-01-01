En güçlü akıllı telefon LG Optimus G

Optimus G, cep telefonunda performansı artırıyor.





LG, dünyanın ilk Snapdragon dört çekirdekli işlemcisine sahip akıllı telefonu Optimus G’yi tanıttı. Snapdragon S4 Pro işlemcisi sayesinde Optimus G, cep telefonunda performansı artırıyor. LG Innotek and LG Display tarafından geliştirilen en yeni G2 Touch Hybrid ekrana sahip yeni telefon, darbelere karşı geliştirilmiş yeni teknolojisi sayesinde çok daha dayanıklı. LG Chem’in inovatif çalışmaları ile Optimus G çok daha uzun pil ömrü sunuyor. LG Optimus G ayrıca yüksek çözünürlüklü 13.0MP fotoğraf makinesi ile dikkat çekiyor.