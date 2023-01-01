Epson

Epson M Serisi ile mono lazer bitti





Epson’un bir ilke imza atarak geliştirdiği tanklı yazıcılarından M Serisi modelleri, mono lazer yazıcı dönemine son veriyor. Lazer yazıcı kullanıcılarının sarf malzeme maliyetlerini minimuma indirecek yeni seri M100, M105 ve M200’ler, baskı hızı ve diğer fonksiyonlarıyla uygun bir alternatif olmakla birlikte wireless modelde doğrudan, diğer modellerde wireless bir network üzerinden Epson iPrint teknolojisi ile ofis içindeki akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan kablosuz baskı imkanı da sunuyor.

