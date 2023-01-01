Epson L550 ile zaman ve tasarruf
Epson’un baskı maliyetinde devrim yaratan tanklı yazıcı serisi
Epson’un baskı maliyetinde devrim yaratan tanklı yazıcı serisinin yeni modeli Epson L550’nin ürün özellikleri: Hepsi bir arada, ağ bağlantılı, minimum baskı maliyetli yazıcı. Baskı, tarama, fotokopi ve faks özellikleri var. İki satır LCD ekran ve Ethernet bağlantısı da sunuyor. Networke de bağlanabilen ve teslimde iki şişe ekstra 70 ml’lik siyah mürekkep ile gelen ürün dakikada dokuz sayfaya kadar yüksek baskı hızıyla ev ve küçük ofis kullanıcılarına verimlilik sağlıyor.