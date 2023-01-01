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Epson’dan 3D çift katlı projektör

Özellikle eğitim kurumları, müzeler, fuarlar ve sağlık sektörü için



Epson, ticari kullanıma uygun ilk pasif 3D çift katlı projektör modeli EB-W16SK ile çeşitli büyüklükteki gruplar için parlak ve uygun maliyetli 3D deneyimi sağlıyor. Özellikle eğitim kurumları, müzeler, fuarlar ve sağlık sektörü için son derece ideal olan EB-W16SK, düşük maliyeti ile de dikkat çekiyor. Epson EB-W16SK projektör sistemi, özel tasarlanmış bir montaj sistemiyle bir araya getirilmiş iki ayrı projektör ünitesinden oluşuyor.

 

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