Epson’dan güvenilir fiş yazıcısı

Epson TM-T20

Epson; düşük bakım maliyeti gerektiren güvenilir termal fiş yazıcısı TM-T20 ile tüm işyerlerine ekonomik bir çözüm sundu. TM-T20’yi ister tezgah altı veya üstü, ister duvar veya kioskunuza, istediğiniz konumda yerleştirebiliyorsunuz. Kağıt seperatörü yardımıyla 58 mm’lik rulolar dahi kullanılabiliyor. Epson TM-T20 ile beraberinde gelen AC adaptör, AC kablo, arabirim kablosu, kağıt seperatörü ve duvara asma aparatı sayesinde mükemmel ve eksiksiz bir satış noktası çözümü oluşturmak mümkün oluyor.