Epson’dan toplantı sistemlerine yeni boyut

Epson EB-1400Wİ toplantı sistemlerine yeni bir özellik kazandırdı. Modern işyerleri için tasarlanmış 2.600 lümen projeksiyon sistemi ile toplantı odalarında verimlilik yükseldi.

Epson EB-1400Wİ ultra kısa yansıtmalı projeksiyonu ile etkileşimli beyaz tahtayı, kağıt panosunu ve daha fazlasını tek bir cihazda birleştiriyorsunuz. Harici kaynaklardan içerik yakalayabilir, etkileşimli projeksiyonu ve Epson’un kullanımı kolay etkileşimli araçlarını kullanarak içeriği paylaşabilir, birleştirebilir, kaydedebilir, yazdırabilir ve hatta e-posta ile gönderebilir duruma geliyorsunuz. Kısa mesafeden 100 inç boyutuna kadar görüntü yansıtabileceğiniz EB-1400Wİ projektör parlama ve gölgeleri ortadan kaldırarak mükemmel görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor.