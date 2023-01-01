Epson’dan WorkForce serisi yazıcılar

Baskı maliyetleri ve enerjide yüksek tasarruf

Epson, baskı maliyetleri ve enerjide yüksek tasarruf sağlayan yeni WorkForce Serisi yazıcılarını tüketicinin beğenisine sundu. Hepsi bir arada özellikleriyle küçük bir ofis sayılabilecek WF-5620 ve WF-5690 ile sadece yazıcı özelliği taşıyan WF-5110 ve WF-5190 olmak üzere toplam dört modelden oluşan yeni seri tüm işletmeler için ideal.

- Yüzde 82 oranında daha hızlı renkli çıkış.

- Yüzde 50 daha uzun cihaz ömrü.

- Yüzde 18 daha fazla kartuş kapasitesi

- Doğrudan e-mail yöntemiyle çalıştırma.

Serinin en gelişmiş modeli: WF-5690 daha az maliyet, daha düşük güç tüketimi ve yüksek baskı hızı sağlıyor. Otomatik çift taraflı baskı, tarama, kopyalama ve faks özellikleri her işi kolay ve verimli hale getiriyor.

