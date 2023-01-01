Ezcool’dan yeni tabletler

Ezcool, farklı ekran boyutlarına sahip, bütçesi ve performansıyla da makbul üç yeni modeliyle, giriş seviye tablet pazarının standartlarını değiştiriyor.

7”, 9” ve 10.1” ekran seçenekleriyle gelen M3, Z3 ve X5 adlı yeni ürünler, Andoid 4.2.2 İşletim Sistemi ile hayatımıza giriyor, hafifliği ve inceliğiyle dikkat çekiyor. Tabletlerin, hem işlemcisi hem de GPU’su çift çekirdekli yapıya sahip. Tabletler, 1024x600 piksel çözünürlükte ekrana sahip olmanın yanı sıra çift kamera ve HDMI desteği de sunuyor. 8GB’lık dahili depolama alanına sahip yeni nesil Ezcool tabletlerde 1GB’lık DDR3 bellek yer alıyor.