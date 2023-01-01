Ferroli’den yeni kombi

Ferroli’nin yeni kombisi Domicondens maksimum verim sağlıyor





Ferroli, yüzde 103.6 verim değerine sahip yoğuşmalı kombi Domicondens’i yenileyerek pazara sundu. Yeni ürünün 24.1 ve 27 KW olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Geniş modülasyon aralığıyla çalışan Domicondens D, bu özelliğiyle kullanıcının ihtiyacı olan tüm kapasitelerde maksimum performans sağlıyor. Kullanıcı güvenliğini de artıran 12 farklı emniyet sistemiyle tasarlanan Domicondens D’in akıllı arıza teşhis ve uyarı sistemi de bulunuyor.