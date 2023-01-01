Fly Mobile’dan şık tasarımlı akıllı telefon

FLY Mobile’ın altın renkli metal çerçevesiyle göz kamaştıran şık tasarımlı akıllı telefonu IQ459 Intruder, sevgiliye aşkı anlatmak için ideal hediye seçeneklerinden biri…

Dört çekirdekli işlemci, 1.3 GHz hız, Android OS 4.4 işletim sistemi, 5 inç HD IPS ekranıyla video ve oyun keyfini en üst seviyeye taşıyan cihaz, 13 MP arka / 5 MP selfie kamerası ve full HD video kayıt özelliğine sahip. Turkcell müşterileri uygun fiyatlarla farklı paket opsiyonları ve ödeme planlarıyla cihaza sahip olabiliyor.