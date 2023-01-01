Fujifilm’in yeni fotoğraf makinesi

Fujifilm tanıtıyor: RAW destekli, Wi-Fi özellikli, 20x zumlu kompakt fotoğraf makinesi, F900EXR





Fujifilm, RAW destekli, Wi-Fi özellikli, 20x zumlu kompakt fotoğraf makinesi F900EXR’i tanıttı. Üründe otomatik odaklanma hızı 0.05 saniye. F900EXR’nin 16 megapiksel EXR-CMOS II sensörü faz belirleme ve hareketli sensör görüntü satabilizasyonu ile birleşmiş durumda. 60 kare/saniyede tam HD olarak video çekimi, stereo ses kayıt imkanı ürünün diğer özelliklerinden bazıları.