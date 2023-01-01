Gerçeğe en yakın renk üretimi

TUM-32PRO1 Yayıncılık sektörü için “TUM-32PRO1”, mükemmel bir çözüm. Ürün, endüstri standardı olarak tanınan Adobe Systems’in yüzde 99 renk gamı Adobe RGB ile uyumlu. Özellikle mavi ve yeşil renkler için geliştirilmiş renk kapsamına sahip olmasından dolayı, neredeyse basılı materyalle aynı renk üretimini sağlayan gerçek renk üretimine ulaşmak mümkün.

Monitör inanılmaz şekilde 1,073,740,000 renk üreten 10-bit performansını ve etkileyici görüntü iyileştirme özelliklerini bir araya getiriyor, gerçek hayattaki görüntülere eş değer görüntüleri ekrana yansıtıyor.