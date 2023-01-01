Gözlük merakla bekleniyor

Teknoloji devi google geliştirdiği gözlük: Google Glass Project





Teknoloji devi google, geliştirdiği google gözlük(Google Glass Project) ile önemli bir yeniliğe imza atıyor. google gözlük ile konuşarak komutlar verebilir, resim çekebilir, video kayıt edebilir, navigasyon olarak kullanabilirsiniz. Henüz piyasaya çıkmadan teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen google gözlüğün ilk olarak ABD’de 8 bin kişiyle denenmesi düşünülüyor. Gözlüğün fiyatı ise 1500-2500 TL arasında olacak.