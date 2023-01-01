GSmart SIMBA SX1 ile üç yönlü görüşme

DataStar, üç yönlü görüşme yapabilen dünyanın ilk akıllı telefonu olan Gigabyte GSmart SIMBA SX1 modelini satışa sundu.

Çift SIM kartı aynı anda aktif olan GSmart SIMBA’da, iki SIM kart kullanılarak üçlü konferans görüşme yapılabiliyor. GSmart SIMBA SX1 ile servis sağlayıcının özel bir hizmeti ya da Wi-Fi bağlantı kullanılmadan aynı anda bir çağrıda farklı SIM kartlarından iki kişi ile konuşulabiliyor. İki SIM kartın aynı anda aktif olabilmesi, cevapsız çağrı sorununu ortadan kaldırıyor. Sürekli iş seyahati yapan kişilerin hayatını kolaylaştıran GSmart SIMBA SX1, iki mobil telefonu tek bir kutuda topluyor.