Gündüz-gece geçişli, ikili ışık sistemi

Sony, SNC-VB632D Full HD kızılötesi bullet kamerayla dış mekan kamera serisinin en yeni üyesini tanıttı.

SNC-VB632D yeni geliştirilen, kızılötesi (IR) ve beyaz LED'li ikili ışık sistemini kullanıyor. Bu sistem, etkili bir caydırıcı olarak çalışıyor ve karanlıkta hem siyah-beyaz hem de renkli net görünürlük sağlıyor. SNC-VB632D, gece IR aydınlatıcısıyla 50 IRE'de 30 metreye kadar geniş aralıkta minimum 0 lüks siyah-beyaz (renkli için 0.1 lüks) yüksek performanslı aydınlatma sunuyor. Bir nesne yaklaştığında, entegre video hareket algılama sistemi otomatik olarak beyaz LED'i devreye alarak renkli modu etkinleştiriyor ve 5 metreye kadar uzaktaki nesnelerin tamamen renkli görüntüyle net olarak tanımlanmasını sağlıyor.