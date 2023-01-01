Hepsi birarada

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PENTAX X-5





Çok yönlü optik 26x yakınlaştırma lensi ve hareketli LCD ekranı ile çok amaçlı dijital fotoğraf makinesi Pentax X-5 piyasada. Ürün kompakt ve taşıması kolay pratik ölçüleri, 26x optik yakınlaştırma özellikli ve 22.3mm ultra geniş açı ile 580mm süper telefoto odak uzaklık değerleri ve sağladığı son derece esnek çekim olanakları ile dikkat çekti. Pentax X-5 Akıllı Zum fonksiyonu sayesinde kaliteyi koruyarak toplam 187.2x (35mm fotoğrafçılık eşdeğeri 4174mm) yakınlaştırma oranı sunabiliyor.