Her an, her yerde eğlence

Mobee, yeni ürünü Blade 9.7” T1600 ile kullanıcı deneyimini zenginleştirdi.





Ürün çift çekirdekli işlemci, ultra ince tasarımı, HD IPS ekranı ve 32 GB dahili depolama alanı ile fark yaratıyor. Kalitesi, hızı ve mükemmel ekran görüntüsü ile kullanıcıyı keyiflendiriyor. Kullanılan malzemenin kalitesi ve tasarımına verilen özen ile tüm dikkatleri üzerine çeken Blade 9.7” T1600 beklentileri aşıyor. Mobee, bu yeni ürünü ile Skype (görüntülü konuşma), Tank Recon 3D (oyun), Angry Birds Season (oyun), Documents to Go (ofis programları için), PDF okuyucu, Media Player, Youtube, Facebook, Twitter, XFile Explorer, Advanced Task Killer, Tavla, Market gibi birçok uygulamayı hazır yüklenmiş olarak kullanıcıya ulaştırıyor.

