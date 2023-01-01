Hız Canavarı Archer D7

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-LINK, yeni kablosuz ağ standardını destekleyen şık tasarımları modelleri ile göz dolduruyor.

Kablosuz ağlarda yeni standart olan 802.11ac destekli ilk modelini tüm dünya ve Türkiye’de satışa sunan TP-LINK, tüketicilere ac destekli ürünlerde seçim şansı tanımak için model çeşidini de artırıyor. Şirketin Archer serisinin yeni modeli olan Archer D7, 1750Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor. 802.11ac standardında bir önceki standart olan 802.11n’ye oranla bağlantı hızı üç kat arttı.