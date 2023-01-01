HP Scitex ve HP Designjet

HP’nin yeni yazıcıları rulodan ruloya, düz yataklı ve hibrit ..





HP, afiş ve tabela baskı hizmeti sağlayıcılara yönelik HP Scitex ve HP Designjet yazıcı ve baskı makinelerinin geniş ürün ailesini duyurdu. HP’nin yeni yazıcıları rulodan ruloya, düz yataklı ve hibrit geniş formatlı özellikte. Başka bir yenilik de, HP Latex mürekkeplerle üretilen baskıların kokusuz olmaları ve kokunun bir sorun teşkil edebileceği hastane ve okullarda avantaj sağlaması. Yazıcılar vinil, kumaş, kağıt, film ve düşük maliyetli kaplamasız seçeneklerin de dahil olduğu geniş çeşitlilikteki alt maddeleri işleyebilmenin yanında çevre bilincine sahip müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı oluyor. Söz konusu uygulamalar POS/POP grafikler, posterler, hafif kutular, hafif tabelalar, duvar kaplamaları, araç grafikleri ve etkinlik pankartları gibi birçok iş türü için çözüm üretiyor.