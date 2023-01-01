HTC’nin sürprizi

HTC Desire 816’nın yerini alacak olan HTC Desire 820 tanıtıldı. HTC Desire 820, premium görüntüleme deneyimi ve HTC BoomSound™ özellikleriyle orta segment akıllı telefonlarda standartları yeniden belirliyor.

HTC Desire 816’nın yerini alacak olan HTC Desire 820, içeriği istisnai hızlarda ve 5.5 inç yüksek çözünürlüklü ekranı üzerinde en ileri netlik sunuyor. Üstün bir görüntüleme deneyimi ve HTC’ye özgü güçlü Stereo BoomSound™ hoparlörler bulunduran, renkli ve şık HTC Desire 820, orta düzey akıllı telefonlarda standartları yükseltiyor.