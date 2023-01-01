Huawei’den yeni akıllı telefon Ascend P7

Huawei’nin yeni 4G LTE uyumlu akıllı telefonu, dikkat çekici tasarımı, benzersiz görüntüleme deneyimi, hızlı bağlantı yeteneği ve etkileyici pil ömrüyle dikkat çekti.

Ascend P7, 4G LTE uyumlu üstün teknolojik özelliklerini, ultra hızlı bağlantı yeteneğini ve kullanım kolaylığını, etkileyici tasarımla birleştirdi. Ascend P7’nin dikkat çeken özellikleri arasında 5 inçlik Full HD çözünürlüğünde ekran, 8 megapiksel ön ve 13 megapiksel arka kamera ile Huawei’ye özel Emotion UI kullanıcı arayüzünün en yeni sürümü olan Emotion UI 2.3 yer alırken, Ascend P7 sahiplerine gittikleri her yerde mükemmelliğe dair tutkularını yansıtma olanağı sunuyor.