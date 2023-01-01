IBM’den KOBİ’lere akıllı teknoloji

IBM duyurdu: KOBİ'lere ve gelişmekte olan pazarlardaki kurumlara POWER7+ işlemcileri





IBM, Watson’un da temelinde bulunan POWER7+ işlemcilerini KOBİ'lere ve gelişmekte olan pazarlardaki kurumlara daha uygun maliyetle sunmaya başladığını duyurdu. IBM duyuruları arasında bulut bilişimin benimsenmesini kolaylaştıran daha hesaplı ve daha küçük boyuttaki yeni PureSystems seçenekleri ve güvenli özel depolama bulutları kurulmasına olanak sağlayan yeni Storage Systems SmartCloud depolama çözümleri de yer alıyor. IBM’in sektör lideri analitik yazılımı için optimize edilmiş olan sistemler IBM’in çığır açan Watson sistemlerinin temelini oluşturan sektör lideri büyük veri analitiği yazılımlarını ve POWER işlemcilerini kullanıyor.

