İlk Intel Andorid Tablet, Exper’den

Tablet bilgisayarın adı EasyPad R10S’i...





Türkiye’de ilk kez Android işletim sistemi ve Intel işlemciyi bir araya getiren Exper, Intel işlemcilerin yüksek performansı ile Android işletim sisteminin kullanım kolaylığını bir arada sunuyor. Sunulan tablet bilgisayarın adı EasyPad R10S’i. Intel işlemcili yeni ürün 10.1 inç IPS ekranlı. EasyPad R10S’in Intel Atom X86 mimarisi Z2460 1.60GHz işlemcili, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 1280x800 piksel yüksek çözünürlüklü tam görüş açısına sahip ekranı, 1GB yüksek hızlı DDR3 RAM, 16GB depolama alanı ve 1.3 milyon piksel yüksek çözünürlüklü ön kameraya sahip donanım özellikleri mevcut.