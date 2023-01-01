Intel’den Yolo™

Intel pazara sundu: Akıllı telefon Yolo™





Intel, gelişmekte olan pazarların ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanan akıllı telefonu Yolo™’yu pazara sundu. Amaç, uygun fiyatlı bir akıllı telefon sağlamak. Ürün hızlı web tarama, etkileyici multimedya özellikleri ve Android uygulamalarında başarılı. Intel® Atom™ Z2420 işlemci üzerinde çalışan ürün, kompakt tasarımı, 3.5 inç dokunmatik ekranı, FM radyo desteği, genişletilebilir hafızası ve uluslararası dolaşım için Intel’in XMM 6265 modemi ile birlikte HSPA+ modem desteği ile dikkat çekiyor.