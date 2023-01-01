iPhone kullanıcılarına Epson MG-850HD model projektör

Epson MG-850HD model projektör; müzik, video ve fotoğrafların yanı sıra iTunes’tan indirdiğiniz TV programı ya da filmleri paylaşmanızı sağlayarak eğlencenizi maksimuma çıkaracak.





iPhone, iPad ve iPod kullanıcıları için geliştirilen kenetleme istasyonu sayesinde Epson MG-850HD model projektör; müzik, video ve fotoğrafların yanı sıra iTunes’tan indirdiğiniz TV programı ya da filmleri paylaşmanızı sağlayarak eğlencenizi maksimuma çıkaracak. Geniş bağlantı seçeneğiyle Epson MG-850HD; Blu-ray, DVD oynatıcıları, bilgisayar, TV set üstü kutuları ve oyun konsolları olmadan çeşitli içerikleri de kolayca gösterme imkanı sunuyor. Eşit düzeyde yüksek 2.800 lümenlik beyaz ve renkli ışık çıkışlı ve 3.000:1 yüksek kontrast oranı ile gün ışığında bile parlak ve net görüntüler elde etmenize olanak sağlayan MG-850HD, 3LCD teknolojisine sahip.