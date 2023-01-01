IRIScan Mouse Türkiye’de

DataStar, Türkiye distribütörü olduğu IRIS’in tarayıcı özellikli mouse’u IRIScan Mouse’u satışa sundu.





Hem mouse hem de tarayıcı olarak kullanılan ürün, rahat kullanımı, A3 boyutunda tarayabilme özelliği ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 300dpi çözünürlükte, küçük ve taşınabilir bu tarayıcı-mouse, hızlı ve kolay bir şekilde dokümanları tarayabilmeyi sağlıyor. Kullanıcıların gün boyu tarayıcılarının elinin altında olmasını sağlayan ürün, sadece tarama düğmesine basılıp, istenen dokümanın üzerinde mouse’u kaydırarak tarama işlemini yapıyor. Kaydırma sırasında taranan metin bilgisayar ekranında görüntüleniyor ve tarama takip edilebiliyor. Diğer zamanlarda ise ürün normal bir mouse olarak kullanılıyor.

