Jabra’dan Tour Bluetooth ile maksimum İletişim

Tour Bluetooth araç içi mikrofonlu hoparlör





Kulaklık ve hoparlör sektöründe geniş bir ürün yelpazesine sahip Jabra’nın yeni ürünü Tour Bluetooth araç içi mikrofonlu hoparlörü sayesinde güvenli sürüş, maksimum kalitede iletişim konforu ile buluşuyor. Jabra Tour araba kullanan herkesin yasalara uygun, güvenli şekilde ve cep telefonundan bağımsız kendi sesiyle arama yaparak konuşabilme olanağı sunuyor. Gürültüyü filtreleyen en son ses teknolojisi ile yüz yüze konuşur gibi bir sonuç alıyorsunuz.