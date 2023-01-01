Leitz’den şarj sorununa kesin çözüm!

Leitz’in Complete serisinin yeni ürünü Masaüstü Şarj Cihazı, mobil cihazların şarj sorununu çözecek hem fonksiyonel hem de şık bir seçenek sunuyor.

Bu pratik istasyon, dört cep telefonunu veya 3 cep telefonu ile 1 tableti aynı anda şarj ediyor, kablolar içinde kaldığı için karmaşık görüntülere son veriyor. Dört cihaz aynı anda şarj olurken bile şarj süresi uzamıyor. Leitz Complete Masaüstü Şarj Cihazı, en yoğun kullanımda bile ısınma yapmıyor. Bu şarj istasyonunda iPad gibi yüksek enerji gereksinimi duyan cihazlar bile hızla şarj edilebiliyor. iPad’ler için stand olarak da kullanılabilen Leitz Complete Masaüstü Şarj Cihazı, 62 derece görüntüleme açısı sunuyor.