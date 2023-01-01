Lenovo çok yakında cep telefonu pazarında

Berlin’de IFA fuarında görücüye çıkan Lenovo’nun ilk İntel işletim sistemli Android tableti TAB S8, stil sahibi ince tasarımı kadar 4 çekirdekli işlemcisi ve kristal netliğindeki görüntü kalitesiyle de öne çıkıyor.

Bir kalem kadar ince olan TAB S8 sadece 300 gr hafifliğinde ve 7.9 mm inceliğinde. IFA’da Lenovo’nun en yeni akıllı telefonları Lenovo VIBE X2 ve Lenovo VIBE Z2 de tanıtıldı ve akıllı telefon piyasasındaki iddiasını ortaya koydu. Oldukça hafif ve ince tasarımı ile benzersiz üç katmanlı dizaynı ile öne çıkan VIBE X2 ve gelişmiş performansı ile dikkat çekerken VIBE Z2 Lenovo’nun cep telefonu pazarındaki iddiasını vurguluyor.