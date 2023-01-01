Lenovo’dan ThinkPad Helix

Lenovo’nun Windows 8 işletim sistemli en yeni ürünlerinden Helix, kurumsal cihazlar segmentindeki tüm ezberleri bozarak, ofislerde yeni bir dönemi başlatıyor.





Aynı anda hem şık bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar, hem de mobil yaşama eşlik eden tablet olarak kullanılabilen ThinkPad Helix, teknolojiden beklentisi yüksek kullanıcıların vazgeçilmez cihazı olacak. ThinkPad ailesinin en yeni üyesi ThinkPad Helix, ultrabook performansını tabletin mobilitesiyle birleştiriyor. 10 saate varan pil ömrünün ve sağlam Windows 8 ara yüzünün yanı sıra, Helix çalışmanıza, dosya paylaşmanıza veya internette gezmenize yardımcı olacak dört farklı kullanım seçeneği de sunuyor.