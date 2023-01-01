Lenovo’dan ThinkPad Tablet 2

ThinkPad Tablet 2, 10.1 inç ekran boyutuna...





PC üreticilerinden Lenovo, ThinkPad Tablet 2’yi öneriyor. Çok hafif Win 8’li bu tablet parlak tasarımı, inceliği, hafifliği, uzun pil ömrü, sorunsuz internet bağlantısı ve çoklu dokunmatik rahatlığıyla fark yaratıyor. ThinkPad Tablet 2, 10.1 inç ekran boyutuna, 0.34 inç’lik inceliğe, 1366x768 piksel çözünürlüğe ve 2GB Ram ile 64 GB dahili hafızaya da sahip. Intel® Atom™ Z2760 işlemcisiyle kullanılan bu cihaz, 10 saatlik pil ömrü ile de kullanıcılarına büyük bir rahatlık sağlıyor.