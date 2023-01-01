LG Optimus G Pro

Optimus G Pro 5.5 inç ekranı ve Full HD IPS görüntü özelliği ile...





LG Electronics, Optimus G Pro’nun Kore’de piyasaya çıkışının ilk 40 gününde 500 bin cihaz satıldığını açıkladı. Optimus G Pro’nun benzer ürün tanıtımlarına oranla iki kat daha yüksek bir satış grafiğine sahip olduğu belirtiliyor. Optimus G Pro Full HD IPS’in piyasa başarısı görüntüsü, sezgisel UX özelliği, benzersiz tasarımı ve başarılı LTE teknolojisi ile açıklanıyor. Optimus G Pro 5.5 inç ekranı ve Full HD IPS görüntü özelliği ile normal bir HD görüntüden 2 kat daha kaliteli görüntü sunuyor.