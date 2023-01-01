LG'den

TV pazarında trendler





LG Electronics yeni Cinema 3D Smart TV ürün serisini tanıttı. LG’nin bir dizi yeni teknolojiyle gelen Cinema 3D Smart TV’leri, kullanıcıya 2D ve 3D TV izleme seçeneği, oyun oynama, internette gezinme ve diğer akıllı cihazlarla bütünleşik çalışma gibi birçok özelliği pratik şekilde sunuyor. Ürün inovatif özellikleriyle adından söz ettirecek. 84 inç ULTRA HD TV’siyle görüntüde ileri bir noktaya gelindi. 3D Smart doğal konuşma akışını tanıyabilme özelliğine sahip geliştirilmiş ses kontrol teknolojisi “Voice Recognition” ile donatılmış.