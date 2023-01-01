LG’nin Optimus G Pro

Optimus G Pro’nun diğer önemli teknik ayrıntıları arasında...





LG’nin dev ekranlı akıllı telefonu Optimus G Pro, sonunda kendi ülkesinin sınırları dışına çıkıyor. Cihaz, 40 yeni ülkede kullanıcılar ile buluşacak. Ürün donanımsal özellikleri ile de iddialı. 1080p çözünürlüğünde 5.5 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan telefon, Samsung Galaxy Note 2’de yer alan bir takım benzeri yazılımsal işlevlere de sahip. Optimus G Pro’nun diğer önemli teknik ayrıntıları arasındaysa Qualcomm Snapdragon 600 1.7GHz dört çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, Android 4.1.2 JellyBean işletim sistemi, 3140mAh kapasiteli batarya yer alıyor.